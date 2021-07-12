Представитель МакSим заявила, что тяжелое состояние не позволяет вывести певицу из комы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Врачи считают необходимым нахождение певицы Марины Максимовой (МакSим) в медикаментозной коме, так как ее состояние остается тяжелым. Об этом сообщила ТАСС в понедельник ее пиар-менеджер Яна Богушевская.

"Пока что рано еще говорить [о выводе из медикаментозной комы]. Состояние по-прежнему стабильно тяжелое", - рассказала она, пояснив, что медикаментозный сон певицы контролируется медикаментами.

Ранее Богушевская рассказала, что певица чувствует себя немного лучше, но про положительную динамику говорить рано.

Ранее 38-летняя певица сообщила подписчикам в Instagram, что 11 июня начала чувствовать симптомы простуды, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня стало известно, что МакSим госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате ИВЛ.