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Представитель МакSим заявила, что тяжелое состояние не позволяет вывести певицу из комы

Пиар-менеджер Яна Богушевская ранее рассказала, что артистка чувствует себя немного лучше, но про положительную динамику говорить рано
Марина Максимова (Максим) Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Марина Максимова (Максим)
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Врачи считают необходимым нахождение певицы Марины Максимовой (МакSим) в медикаментозной коме, так как ее состояние остается тяжелым. Об этом сообщила ТАСС в понедельник ее пиар-менеджер Яна Богушевская.

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"Пока что рано еще говорить [о выводе из медикаментозной комы]. Состояние по-прежнему стабильно тяжелое", - рассказала она, пояснив, что медикаментозный сон певицы контролируется медикаментами.

Ранее Богушевская рассказала, что певица чувствует себя немного лучше, но про положительную динамику говорить рано.

Ранее 38-летняя певица сообщила подписчикам в Instagram, что 11 июня начала чувствовать симптомы простуды, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня стало известно, что МакSим госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате ИВЛ.

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