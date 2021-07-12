Эксперт считает, что протесты на Кубе вызваны экономическими проблемами на фоне пандемии

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Проблемы в экономике на фоне роста числа заражений коронавирусом и снижения объемов поставок топлива из Венесуэлы стали объективными причинами протестов на Кубе. Такое мнение в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС высказал заместитель директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.

"Для меня протесты имеют объективную природу. Мы все прекрасно понимаем те социально-экономические трудности, которые существуют на Кубе. Они связаны и с общими проблемами кубинской экономики, и с катастрофическим снижением объемов поставок топлива из Венесуэлы, и, безусловно, с американскими санкциями, - сказал Розенталь. - Конечно, и пандемия коронавируса оказала крайне негативный эффект на кубинскую экономику, социальную систему: растет число зараженных, вакцин на острове крайне мало. Поэтому не стоит удивляться, что общественные настроения ухудшаются".

По словам эксперта, пока нет причин для "алармистских настроений": "Я бы не стал эти протесты преувеличивать, я бы подождал. Такой большой ажиотаж в медийном сообществе, потому что это первые большие протесты после 1994 года. Тогда тоже экономическая ситуация была тяжелая, как и сейчас. И те протесты, и нынешние имеют объективные причины. Тогда после первой жесткой реакции кубинские власти пошли на некую либерализацию".

Аналитик предположил, что сейчас руководство Кубы может пойти "на временное закручивание гаек", но параллельно этому оно будет пытаться решить социально-экономические сложности. По его словам, Россия и Китай обладают определенными возможностями для оказания экономической помощи Гаване. "Это самое главное, что сейчас нужно Кубе в этой тяжелой ситуации", - подчеркнул он.

Розенталь напомнил, что одной из причин тяжелого социально-экономического положения на острове являются американские санкции. "С приходом Джо Байдена связывали надежды на какую-то нормализацию американо-кубинских отношений. Байден был вице-президентом у Барака Обамы. Сейчас, судя по всему, эта нормализация очень сильно оттягивается на долгий срок, учитывая обострение и взаимные обвинения, - продолжил собеседник ТАСС. - Теоретически американцы могут пойти на ужесточение [ограничений в отношении Кубы], если начнется довольно жесткое подавление протестов. Кубинский вопрос в США - это дело не только внешней политики, это дело внутренней политики. Это очень чувствительный момент. Есть довольно серьезное кубинское лобби, консервативное лобби, которое будет давить на Белый дом для ужесточения нажима".

Ранее государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей, отметив, что "всегда поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки <...> требуют "гуманитарной интервенции", а также поощряют кампании, направленные на распространение идеи о том, что правительство якобы не может контролировать сложную эпидемическую ситуацию.