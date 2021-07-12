В Вологде и Череповце в спортивных центрах откроют новые пункты вакцинации от коронавируса

ВОЛОГДА, 12 июля. /ТАСС/. Власти Вологодской области развернут два крупных пункта вакцинации от коронавируса в спортивных комплексах Вологды и Череповца. Они заработают с 13 июля в дополнение к действующему 141 прививочному пункту, чтобы иммунизировать всех желающих и не допустить очередей, рассказал в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Мы принимаем решение об открытии двух больших пунктов вакцинации в Вологде и Череповце. В Вологде с завтрашнего дня открываем пункт во Дворце спорта на улице маршала Конева, работать он будет по будням с 11 до 19 часов, в субботу - с 10 до 13 часов, делаем это специально для тех, кто хотел бы привиться во внерабочее время. В Череповце открываем такой пункт в спортивно-концертном зале "Алмаз", - рассказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

По словам главы региона, в этих пунктах будут созданы все необходимые условия с соблюдением санитарных правил и норм. Будут развернуты дополнительные прививочные бригады, число сотрудников будет зависеть от количества желающих привиться. Проведены переговоры с волонтерами-медиками, они помогут вести разъяснительную работу, сопровождать граждан, консультировать и следить за соблюдением санитарных норм, социальной дистанции.

Как отметил руководитель региона, на заседании регионального оперштаба было заявлено, что те регионы, которые увеличивают темпы вакцинации и процент расхода вакцины в которых составляет более 90%, получат дополнительные ее партии. Вологодская область включена в этот список и ждет дополнительные поступления.

По словам заместителя губернатора Ларисы Каманиной, в минувшую пятницу большинство муниципалитетов области остались без вакцины, но поступило 7,2 тыс. доз препарата, что позволило продолжить вакцинацию. Накануне, 11 июля, в область поступило еще 27,6 тыс. комплектов вакцины "Спутник V", которые сейчас распределяют между прививочными пунктами. На 12 июля привито первым компонентом 185 350 человек, вторым - 134 501 человек, это 34,2% от плана, или 16% от общего количества населения области.

По данным на понедельник, в области выявлено 50 438 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 215 человек. Выздоровели 45 436 человек, умерли 1 242 пациента.