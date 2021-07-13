Крупный склад в промзоне "Алтуфьево" выставлен на торги за 3 млрд рублей

Крупный складской комплекс "Тиера" в подмосковной торгово-промышленной зоне "Алтуфьево" выставлен на аукцион, прием заявок продлится до 6 августа, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Стартовой ценой лота обозначен уровень 2,99 млрд рублей. Эксперты полагают, что растущий дефицит складских мощностей в Московском регионе станет фактором интереса потенциальных покупателей к торгам

"У объекта отличные перспективы ввиду нескольких преимуществ: большой территории, вместительной парковки и, что особенно важно, - удобного расположения рядом с МКАД. В рамках комплекса может быть создан складской кластер", - полагает Константин Фомиченко, региональный директор, директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank. ТПЗ "Алтуфьево" примыкает к МКАД между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе. В состав лота входят земельные участки общей площадью 155 тыс. кв. м, полностью оборудованный складской комплекс с холодильными и низкотемпературными отсеками общей площадью 61 тыс. кв. м. Также в составе комплекса - 11 тыс. кв. м офисных помещений и два мотеля общей площадью 8,6 тыс. кв. м. Территория мультитемпературного складского комплекса "Тиера" подойдет прежде всего крупным складским операторам и продовольственному ритейлу, так как в его состав входит большой объем холодильного и морозильного оборудования, уточняет Андрей Аусев, исполнительный директор оценочной компании "ЭкоКапитал". Вместе с тем эксперт не видит возможностей для застройки территории апартаментами или жильем. "Возможно, в будущем, после того как срок жизни конструкции истечет, инвестор и рассмотрит перепрофилирование площади под торговлю либо жилье. Однако модель готового склада класса „А“ и „А+“ привлекательнее апарт-отеля или других вариантов - это готовый бизнес, данную модель можно совершенствовать, предлагая, например, сервисы по доставке конечному покупателю", - говорит он.

"Юви Инвест"

Интерес к торгам по банкротству будет расти Торги состоятся 11 августа, отметила организатор торгов, индивидуальный предприниматель Юлия Иванова (работает под брендом "Юви Инвест"). "Публикация о проведении торгов вышла 23 июня, они проводятся нами на электронной торговой площадке „Вердикт“. На данный момент на осмотре побывали представители около 20 крупных организаций, впереди еще три недели для осмотра объекта потенциальными покупателями. Интерес у бизнеса к объекту, безусловно, есть: полагаем, что комплекс реализуется с первых торгов", - говорит Иванова. Компания "Тиера" признана банкротом в марте 2020 года Арбитражным судом города Москвы по заявлению банка ВТБ. Поэтому торги проводятся в рамках процедуры банкротства, следует из материалов аукциона. В целом в первом полугодии 2021 года количество корпоративных банкротств выросло на 9,2% к такому же периоду 2020 года - до 4918 случаев. Об этом ранее сообщил Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности ("Федресурс"). Учитывая эту тенденцию, рост интереса покупателей к аукционам по банкротству будет расти в ближайшие годы, продолжает Иванова. "Помимо роста числа банкротств, а следовательно, и торговых процедур, связанных с ними, сейчас рассматривается законопроект о внесении изменений в законодательство о банкротстве, где может быть предусмотрено создание единого маркетплейса для торгов, а также изменение их процедуры - при отсутствии претендентов цена сразу начинает опускаться, а в случае появления нескольких претендентов цена вновь пошагово повышается", - отмечает эксперт. Иванова поясняет, что в зависимости от типа имущества и его ликвидности цена лота на торгах может как вырасти, так и значительно упасть. Зачастую ликвидные объекты продаются по цене выше начальной. "Например, недавно „Юви Инвест“ продавал с торгов коммерческие площади в Московской области, и цена в процессе торгов поднялась более чем в два раза. Такая же история часто происходит и с другими ликвидными лотами. Одновременно торги как способ приобретения не особо распространены в России среди физических лиц, и это реальная возможность купить что-то с огромным дисконтом от рыночной цены", - говорит эксперт. Иванова также отметила, что количество запросов в "Юви Инвест" на оказание услуг по подбору и сопровождению приобретения объектов, реализуемых на торгах в рамках банкротных процедур, постоянно увеличивается. Таким образом, можно сделать вывод, что покупатели все больше рассматривают приобретение имущества на торгах как один из наиболее надежных, юридически чистых и экономически выгодных способов приобретения активов как физическими, так и юридическими лицами. Преимущество торгов в том, что у всех претендентов равные шансы, процедура реально информационно открыта и прозрачна. Финальная цена на объект зависит исключительно от участников. "„Юви Инвест“ помогает клиентам оформлять документы и дает консультации по участию в сторонних торгах, проверяет чистоту сделки", - поясняет Иванова.