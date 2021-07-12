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Жириновский сообщил, что ему четвертый раз ввели вакцину от коронавируса

Политик сделал прививку препаратом от центра им. Чумакова "Ковивак"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в понедельник сообщил о том, что вновь ревакцинировался от коронавируса нового типа, это был уже четвертый укол.

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"Сегодня сделал ревакцинацию. Для этого использовал прививку от центра им. Чумакова "Ковивак", - сообщил политик в своем Telegram-канале.

Жириновский напомнил, что в сентябре 2020 года он вакцинировался препаратом "Спутник V". "Но уровень антител постепенно снижается, потребовалось усиление защиты организма", - добавил он.

В прямом эфире в "Инстаграме" канала "Дума ТВ" Жириновский уточнил, что третий раз он прививался также вакциной "Спутник V". "Три раза - "Спутник", четвертый раз - вакцина "Ковивак", - сказал он.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" являются двухкомпонентными, "Спутник Лайт" - однокомпонентным.

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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