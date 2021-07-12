В Черногории из-за жары и перебоев с электричеством погибло 30% поголовья кур

БЕЛГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Треть всего поголовья кур в Черногории (200 тыс. птиц) погибла из-за сильной жары и перебоев с электричеством. Эту информацию подтвердило в понедельник Министерство сельского хозяйства республики, сообщает газета Vijesti.

Сообщается, что на птицефабрике "Агромонт" в населенном пункте Мартиничи погибло 200 тыс. кур из-за отключения электричества, в результате которого вышли из строя охладительные приборы предприятия. Местность, в которой находится фабрика, является одним из самых жарких мест в республике. В последние дни температура здесь превышала 40 градусов Цельсия. Без охладительных приборов птицы на фабрике погибли от жары.

Ущерб от инцидента оценивается в €1 млн. Минсельхоз Черногории назвал гибель птиц "крупнейшей катастрофой в животноводческом секторе Европы".

Фирма "Агромонт" производила 20% всех куриных яиц в республике. В связи с этим, по данным издания, в стране ожидаются серьезные перебои с куриными яйцами и мясом.