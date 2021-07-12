Twitter удалил свыше 1 тыс. расистских высказываний в адрес игроков сборной Англии

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Администрация социальной сети Twitter удалила свыше 1 тыс. расистских высказываний в адрес игроков сборной Англии, потерпевшей поражение в воскресном финале чемпионата Европы по футболу. Об этом заявил агентству Reuters официальный представитель соцсети.

В компании заявили, что "отвратительным расистским оскорблениям" не может быть места в Twitter. Учетные записи авторов ряда удаленных сообщений были временно заблокированы.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил проявления расизма со стороны пользующихся Twitter болельщиков, заявив, что им должно быть стыдно за себя. Глава МВД Великобритании Прити Пател, со своей стороны, пообещала, что авторов разжигающих ненависть высказываний "призовут к ответу". Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям, следивший за матчем с трибуны стадиона Wembley, также осудил проявления расизма со стороны футбольных фанатов, назвав адресованные темнокожим игрокам оскорбления тошнотворными.

Основное время финальной встречи между Англией и Италией, состоявшейся в воскресенье на Wembley, завершилось со счетом 1:1. В составе английской сборной забитым мячом отметился Люк Шоу (2-я минута), у итальянцев отличился Леонардо Бонуччи (67). В дополнительное время команды голов не забили.

В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2 и стала чемпионом Европы. Темнокожие игроки сборной Англии Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не смогли реализовать пенальти, за что подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков. Рэшфорд и Санчо родились в семьях выходцев из Вест-Индии, Сака - британец с нигерийскими корнями.