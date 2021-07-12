Журнал Vaccines сообщил об эффективности "Спутника V" против новых штаммов коронавируса

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Вакцина "Спутник V" эффективна против новых штаммов коронавируса, свидетельствуют результаты исследований Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, опубликованные в ведущем международном журнале Vaccines. Об этом сообщает в понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют позитивные результаты исследования нейтрализующей активности сыворотки крови, взятой у вакцинированных препаратом "Спутник V", против новых штаммов SARS-CoV-2. Вакцинация препаратом вырабатывает защитные нейтрализующие титры антител против новых штаммов, включая Alpha B.1.1.7 (выявлен в Великобритании), Beta B.1.351 (выявлен в ЮАР), Gamma P.1 (выявлен в Бразилии), Delta B.1.617.2 и B.1.617.3 (выявлены в Индии) и выявленных в Москве вариантов B.1.1.141 и B.1.1.317", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что полученные данные демонстрируют, что "Спутник V" сохраняет защитные свойства против новых штаммов.

"Снижение уровня вируснейтрализующей активности у препарата "Спутник V" к ряду штаммов оказалось значительно меньшим по сравнению с данными, опубликованными производителями других вакцин, которые ранее подтвердили эффективность своих препаратов против новых мутаций коронавирусной инфекции", - указано в сообщении.

РФПИ также сообщает, что Центр им. Гамалеи активно изучает новые штаммы SARS-CoV-2 для оценки эффективности вакцины "Спутник V" по мере того, как они возникают в разных регионах мира. Центр и фонд также рассматривают возможности создания "коктейлей" вакцин совместно с другими ведущими производителями с применением первого компонента препарата "Спутник V".

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Мексики, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Сан-Марино, ОАЭ и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.