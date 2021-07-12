Очередь из "скорых" скопилась у ковидного госпиталя в Коми из-за поломки аппарата КТ

СЫКТЫВКАР, 12 июля. /ТАСС/. Более десятка машин скорой помощи выстроились в понедельник в очередь возле Коми республиканской клинической больницы, которая в июне вновь была полностью перепрофилирована под монопрофильный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Очередь возникла из-за сломавшегося компьютерного томографа, сейчас в работе один аппарат, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Коми.

Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появились фотографии очереди из автомобилей скорой.

"Очередь из машин скорой помощи образовалась сегодня возле Коми республиканской больницы из-за поломки компьютерного томографа, сейчас в работе один аппарат из двух, время ожидания исследования возросло", - объяснили в Минздраве Коми. Сроки ремонта томографа пока не называются. Оборудование используется для диагностики пневмонии, возникающей при коронавирусной инфекции.

На 12 июля в Коми выявлено 49 834 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 285 заболевших. Выздоровели 45 725 человек, умер 1 081 пациент.