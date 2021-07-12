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В Астрахани приостановили работу кафе, где произошло массовое отравление

Специалисты регионального Роспотребнадзора взяли в кафе пробы для установления причин отравления посетителей заведения

АСТРАХАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники Роспотребнадзора по Астраханской области совместно с СУ СК РФ по региону приостановили деятельность кафе в Астрахани, где 8 июля произошло массовое отравление посетителей. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в управлении Роспотребнадзора по Астраханской области.

"Кафе опечатано, его деятельность приостановлена. Были произведены смывы с объектов внешней среды. Результаты направлены в лабораторию. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Астраханской области", - сказал собеседник агентства.

Сообщается также, что прокуратура Астраханской области в понедельник организовала проверку по публикации СМИ об отравлении граждан в кафе, расположенном на ул. Савушкина г. Астрахань. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщал ТАСС, по данным пресс службы СУ СК по Астраханской области, 8 июля после посещения кафе, расположенном в Ленинском районе города Астрахани, 10 человек попали в областную инфекционную клиническую больницу им. А. М. Ничоги с предварительным диагнозом "отравление неустановленным веществом". В настоящий момент проводится проверка, решается вопрос о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

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РоссияАстраханская область
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