Роспотребнадзор разработал критерии проведения мероприятий в условиях пандемии

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Возможность проведения массовых мероприятий в регионах РФ теперь будет зависеть от значения коэффициента распространения коронавируса, темпов прироста заболеваемости и охвата жителей тестами. Соответствующее постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

"В связи с сохраняющейся напряженной эпидемической обстановкой по новой коронавирусной инфекции (СOVID-2019) на территории Российской Федерации <…> постановляю: высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с учетом предложений (предписаний) главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации, подготовленных на основании <...> показателей, оцениваемых в динамике за период не менее 14 календарных дней (две полные календарные недели с понедельника по воскресенье)", - говорится в документе. В числе показателей - коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, темп прироста заболеваемости за неделю и охват тестированием методом ПЦР (на 100 тыс. населения).

Массовые мероприятия без ограничений по числу участников можно будет проводить в тех регионах России, где заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается, следует из постановления.

Мероприятия с участием от 1 тыс. до 3 тыс. человек можно будет проводить, если темп прироста заболеваемости не превышает 5%, а с участием от 500 до 1 тыс. человек - там, где он не больше 10%.

Под действие документа не подпадают мероприятия в учреждениях культуры и образования.

"Настоящее постановление не распространяется на проведение массовых мероприятий в организациях культуры и образования и вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования", - говорится в постановлении.

Мероприятия численностью от 500 до 1 000 человек можно проводить в регионах, где коэффициент распространения ковида менее или равен 1.