Суд в Москве проверит законность замедления работы Twitter

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы проверит законность замедления работы Twitter в России. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом зарегистрирован иск Ильи Яшина и других к Роскомнадзору, оспаривающий законность мер ведомства по отношению к Twitter", - сказала собеседница агентства.

Дата начала рассмотрения дела пока не определена.

10 марта Роскомнадзор объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что соцсеть не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить принимать меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки. 5 апреля Роскомнадзор принял решение продлить меры по замедлению до 15 мая. Решение было принято после того, как соцсеть начала диалог и удалила существенную часть противоправного контента.