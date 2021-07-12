Роскосмос открыл сайт спортивного сообщества госкорпорации

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Роскосмос открыл сайт, посвященный спортивной жизни госкорпорации.

"Рад приветствовать вас на новом интернет-сайте, посвященном спортивной жизни госкорпорации "Роскосмос" <...> Пусть спорт разжигает в каждом из нас дух здорового соперничества и в то же время сплачивает нас в единый коллектив подлинных единомышленников", - говорится в приветственном обращении гендиректора Роскосмоса Дмитрий Рогозина, размещенном на портале.

Основной целью спортивного общества, уточняется на сайте, является создание и поддержание связи предприятий госкорпорации со всей страны через атмосферу товарищеских соревнований, а также проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди работников предприятий и членов их семей.

На сайте также есть спортивный рейтинг предприятий, календарь спортивных мероприятий и информация о спортивных комплексах.