В Свердловской области увеличилось число желающих вакцинироваться от коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Количество желающих сделать прививку от коронавируса увеличилось в Свердловской области почти в десять раз по сравнению с предыдущим месяцем. Единственным сдерживающим фактором является недостаточное количество вакцины, сообщили в понедельник в городском центре медицинской профилактики.

"В Свердловской области число желающих привиться против COVID-19 увеличилось почти в десять раз. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу вакцинировать против COVID-19 80-90% населения. Уральские медики вместе с тем продолжают регистрировать рост числа желающих сделать прививку против новой коронавирусной инфекции. И в настоящее время единственным сдерживающим элементом является недостаточное количество вакцины", - говорится в сообщении.

Как уточнили в центре в ЦГКБ № 24, в очереди на вакцинацию находятся более 50 предприятий. А в ЦГБ № 2 количество желающих вакцинироваться выросло более чем в восемь раз по сравнению с прошлым месяцем.

При этом Свердловская область получила почти 58 тыс. доз вакцины "Спутник V", сообщили в центре со ссылкой на оперштаб региона. Этого количества хватит на полторы недели.

По последним данным на 12 июля, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировано более 98 тыс. случаев коронавируса, из них 464 - за последние сутки. Около 91 тыс. человек выздоровели и четыре тыс. умерли.