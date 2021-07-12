Космонавт подарил "Сириусу" флаг, побывавший на МКС во время экспедиции

СОЧИ, 12 июля. /ТАСС/. Космонавт Сергей Кудь-Сверчков подарил образовательному центру "Сириус" флаг, который побывал на МКС во время экспедиции. Подарок он вручил в ходе посещения космической лаборатории в рамках программы "Большие вызовы", сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"При посещении космической лаборатории космонавт Роскосмоса вручил организаторам флаг - символ уникального партнерства госкорпорации "Роскосмос" и образовательного центра "Сириус", побывавший на МКС во время экспедиции МКС-64", - говорится в сообщении.

Космонавт стал почетным гостем "Сириуса" в рамках реализации научно-технологической образовательной программы "Большие вызовы - 2021". Он провел открытые встречи с участниками программы, рассказал им про свою космическую деятельность, а также показал фильм о 64-й длительной экспедиции.

О программе

"Большие вызовы" - это научно-технологическая проектная программа, она проходит в пятый раз. Ее цель - включить одаренных старшеклассников в работу с инновационными технологиями. За учебный год в программе примут участие 230 школьников из 43 регионов России.

Программа включает в себя 12 направлений, которые соответствуют Стратегии научно-технического развития России. Госкорпорация "Роскосмос" совместно с организациями российской ракетно-космической отрасли выступает тематическим и индустриальным партнером программы.