Нижегородская область вышла на плато по COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Нижегородская область вышла на плато по уровню заболевания COVID-19. Количество зарегистрированных подтвержденных случаев зафиксировалось на уровне 525-527 в сутки, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Нижегородская область вышла на плато по новой коронавирусной инфекции. <...> Начиная с 9 июля, количество зарегистрированных подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зафиксировалось на уровне 525-527 в сутки", - сказано в сообщении со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

Отмечается, что Никитин поблагодарил жителей региона, которые ответственно относятся к своему здоровью и соблюдают меры безопасности. "Мы видим, что набранные темпы вакцинации уже начинают оказывать влияние на ситуацию. Даже в тех случаях, когда спустя какое-то время после вакцинации у человека все же выявляют вирус, болезнь протекает в легкой форме и без серьезных последствий. Это серьезно облегчает работу медиков", - отметил губернатор.

Глава региона также сообщил, что за период с 9 по 12 июля наблюдается снижение госпитализаций пациентов с коронавирусом. Если 8 июля в медицинских учреждениях региона лечение проходили 4 270 пациентов с соответствующим диагнозом, то к 12 июля их стало 4 080. Свободный коечный фонд составляет 24%, в 65 медицинских организациях Нижегородской области развернуто 5 983 койки.

"Ситуация пока продолжает оставаться крайне сложной. Огромная нагрузка легла на систему здравоохранения. Вместе с этим нам важно сохранить необходимый уровень экономической активности, минимизировать негативные последствия для бизнеса. Только общими усилиями можно переломить ход пандемии", - отметил Глеб Никитин.

Ситуация в регионе

Сейчас в Нижегородской области, согласно требованиям указа губернатора, мероприятия можно посещать при наличии сертификата профилактической прививки от коронавируса, отрицательного результата лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР, отрицательного результата экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2. Кроме того, можно предъявить результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования.

В регионе ранее также создали универсальный персональный документ для посещения мероприятий "Мультипасс 800", который можно получить на основании сертификата о вакцинации, теста на антитела либо отрицательного ПЦР-теста. Документ в каждом случае имеет определенный срок действия.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировали 130,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, 119,7 тыс. человек выздоровели, 4,5 тыс. - летальные случаи. По данным пресс-службы правительства региона, число привитых в области приближается к 600 тыс. человек.