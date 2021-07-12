Уборочную кампанию на Кубани планируют завершить до 22 июля

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания в понедельник заявил, что в регионе планируют собрать высокий урожай зерновых, зернобобовых и риса несмотря на непогоду, также на фоне приостановок уборочной кампании из-за дождей он поручил завершить ее в срок до 22 июля, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в понедельник.

В 2021 году на Кубани отмечалась необычно снежная, морозная и затяжная зима, из-за чего посевная кампания в регионе была начата на месяц позже - в марте. Затем в конце июня в ряде районов края прошел град, погибли 7 тыс. га посевов. В начале июля в шести муниципалитетах края прошли сильные дожди, которые привели к подъемам уровней рек и подтоплениям.

"Из-за дождей мы приостанавливали уборку в большинстве районов, но в целом ситуация благоприятная. Мы рассчитываем на серьезный урожай, но всем нужно мобилизоваться - максимум до 22 июля работы должны быть завершены", - приводит пресс-служба слова главы региона Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что на данный момент собраны более 3,5 млн тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур с площади почти в 600 тыс. га. Всего в 2021 году урожай прогнозируют на уровне не менее 15 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса при том, что рекордным он был в 2017 году и составлял 14 млн тонн. Средняя урожайность сейчас составляет около 60 центнеров с га, что на 15% выше прошлогодней.

"Перед всеми районами поставлена задача оперативно собрать каждый килограмм зерна. Техники для этого достаточно - ежедневно в полях работает свыше 7,3 тыс. комбайнов. Производительность всего парка уборочных машин позволяет в сутки убирать порядка 100 тыс. га", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России. Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны, регион поставляет в другие субъекты РФ разные виды культур, в том числе яблоки и косточковые. Основной вид экспортируемой продукции Кубани - пшеница. В 2020 году в Краснодарском крае собрали 12,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса. Урожай пшеницы составил 8 млн тонн, 90% - это продовольственное зерно. Урожай овощей и риса сохранился на уровне прошлого года - собраны 800 тыс. тонн овощей и 900 тыс. тонн риса.