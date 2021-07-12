ВОЗ фиксирует рост заболеваемости COVID-19 в мире четвертую неделю подряд

ЖЕНЕВА, 12 июля. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса, ухудшается. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы сталкиваемся с ухудшением чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, что еще больше ставит под угрозу жизни, средства к существованию и прочное глобальное восстановление", - сказал он.

По словам главы ВОЗ, "ситуация определенно хуже в местах, где имеется мало [доз] вакцин", однако пандемия пока "не закончилась нигде".

"Минувшая неделя была четвертой подряд неделей, в течение которой был отмечен рост числа случаев COVID-19 в мире", - отметил генеральный директор. "Этот рост был зарегистрирован во всех [шести] регионах ВОЗ, кроме одного. После 10 недель снижения смертность также выросла", - сказал он. Гебрейесус сообщил, что отличающийся высокой заразностью дельта-вариант коронавируса становится доминирующим. "Дельта" присутствует сейчас более чем в 104 странах, и мы ожидаем, что он скоро станет доминирующим штаммом COVID-19 в мире", - подчеркнул глава ВОЗ.

Гендиректор считает, что приоритет в вакцинации "сейчас следует отдать тем, кто не получил вакцину". По его мнению, вакцину нужно направить в страны с низкими и средними доходами по каналам международного механизма COVAX. Как информировал Гебрейесус, "на будущей неделе ВОЗ и Всемирная торговая организация соберут руководителей государственного и частного секторов, чтобы обсудить нехватку и неравенство в доступе к вакцинам и другим средствам в сфере здравоохранения".

Распространение дельта-штамма

Обладающий высокой заразностью штамм коронавируса "дельта" зарегистрирован на настоящий момент более чем в 104 странах, и, как ожидается, скоро он станет доминирующим в мире.

"Дельта" присутствует сейчас более чем в 104 странах, и мы ожидаем, что он скоро станет доминирующим штаммом COVID-19 в мире", - отметил Гебрейесус.

В свою очередь эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове отметила, что "вакцины оказались очень эффективными, в том числе и против варианта "дельта". "Да, есть люди, которые заражаются после вакцинации, но вакцинированные, которые были инфицированы, болеют в мягкой форме, часто - вообще без симптомов. А доля госпитализируемых намного ниже", - заметила она.

"Конечно, мы не обладаем всей информацией, - добавила эксперт. - Так, мы не знаем, как вакцинация действует на дальнейшую передачу. Но она точно уменьшает вероятность заболеваемости в тяжелой форме и смертности".