Русский стал официальным языком Международной организации по виноградарству и виноделию

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Русский язык включен в перечень официальных языков Международной организации по виноградарству и виноделию. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"12 июля состоялось заседание Генеральной Ассамблеи Международной организации по виноградарству и виноделию (МОВВ), на котором большинство стран-участниц в ходе открытого голосования приняли решение о включении русского языка в перечень официальных языков организации", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в Минсельхозе, до настоящего времени работа в Международной организации по виноградарству и виноделию велась на пяти языках - английском, испанском, итальянском, немецком и французском. "Благодаря активной работе Минсельхоза России при поддержке министерства иностранных дел РФ и руководства МОВВ русский язык стал шестым официальным языком организации. Это повысит ее статус, окажет положительное влияние на продуктивность работы и расширит признание разрабатываемых стандартов и практик во всем мире", - отмечается в сообщении.

По мнению представителей министерства, решение полностью соответствует принципам многоязычия в международных организациях. Русский является одним из шести официальных языков ООН и имеет статус рабочего в большинстве межгосударственных структур, в том числе занимающихся вопросами производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.

"Принятое решение свидетельствует о возрастающей роли России среди ключевых винодельческих регионов. Оно будет способствовать продвижению российского вина за рубежом, закреплению статуса нашей страны в качестве одного из основных участников мирового рынка и дальнейшему развитию международного сотрудничества в области виноградарства и виноделия. Также это позволит упростить работу наших специалистов на площадке организации и использовать международный опыт в сфере регулирования отрасли в российской практике", - отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщил журналистам президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович, появление у русского языка статуса официального языка Международной организации по виноградарству и виноделия является свидетельством того, что восторжествовала историческая справедливость. "Русский язык, который 30 лет назад был одним из основных языков МОВВ, вернулся и теперь стал ее шестым официальным языком. Это позволит нашим специалистам принимать полноправное участие в конгрессах, конференциях и других отраслевых мероприятиях организации. Возможно, через некоторое время мы сможем увидеть и основополагающие документы организации на русском языке", - считает Попович.

Об организации

МОВВ является авторитетной межправительственной организацией научно-технического характера с признанной компетенцией в области выращивания винограда, производства вина и напитков на его основе, изюма и других продуктов.

В настоящее время в ее состав входят 48 стран.