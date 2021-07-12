В УФСИН Петербурга объяснили ночной шум в изоляторе "Кресты"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Крики и шум, которые слышали жители Колпинского района Санкт-Петербурга в ночь на 12 июля из следственного изолятора "Кресты", были связаны с просмотром заключенными финала Евро-2020. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

Ранее в социальных сетях появились видео территории "Крестов", с которой ночью раздавались крики и был виден свет в окнах изолятора.

"Одновременное выражение эмоций болельщиков стало слышно на прилегающей территории СИЗО-1 в связи с высокой численностью лиц, содержащихся в учреждении под стражей", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, просмотр и прослушивание трансляции финального матча было разрешено в исключительном порядке в ночь с 11 на 12 июля в связи с многочисленными просьбами заключенных.

Финал чемпионата Европы по футболу проходил в Лондоне 11 июля в 22:00 по мск, встречались команды Италии и Англии.