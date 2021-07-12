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Пандемия COVID-19

Более 100 вакцин от коронавируса находятся на стадии разработки

Многие из них находятся на третьей стадии клинических испытаний, сообщили в ВОЗ

ЖЕНЕВА, 12 июля. /ТАСС/. Более сотни вакцин от коронавируса в настоящее время находятся в процессе разработки. Об этом сообщила в понедельник на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

"У нас есть 105 вакцин-кандидатов на стадии разработки, - отметила она. - Многие из них находятся на третьей стадии клинических испытаний". По убеждению эксперта, это очень хорошо, поскольку новые вакцины могут быть более эффективными, быть проще в применении и требовать менее жесткие условия хранения.

"Поэтому необходимость в новых разработках и испытаниях сохраняется, и мы должны поощрять всех тех, кто пытается выработать новые вакцины", - подчеркнула Сваминатан.

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Пандемия COVID-19
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