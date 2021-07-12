Эксперт: у ВОЗ нет данных, подтверждающих целесообразность бустерных доз вакцин

ЖЕНЕВА, 12 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает информацией, подтверждающей целесообразность бустерных доз (дополнительных доз, призванных усилить защиту) вакцин от коронавируса. Об этом заявила в понедельник на брифинге эксперт ВОЗ по иммунизации Анн Линдстранд.

"Как и с другими вакцинами, эффективность вакцины от коронавируса со временем снижается, - отметила она. - Но исследования показывают, что в целом вакцины обеспечивают достаточно высокий уровень защиты".

"С точки зрения глобального здравоохранения сейчас самое главное и более важное - это обеспечить вакцинацию, вместо того, чтобы использовать ограниченные ресурсы для производства бустерных доз, - сказала Линдстранд. - В ряде стран эта идея циркулирует, и ВОЗ занимается сбором данных. Но пока нет достаточного количества фактических данных, которые бы подтверждали целесообразность бустерных доз". "Поэтому мы считаем, что вместо того, чтобы распыляться, нужно сосредоточиться на повышении числа вакцинированных людей", - подчеркнула эксперт.