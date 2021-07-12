Мэру Кисловодска провели операцию после падения с электросамоката

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Медики прооперировали главу города Кисловодска Александра Курбатова, получившего тяжелую травму после падения с электросамоката. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии пациента, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации города.

"Александру Курбатову проведена операция. Ключица была повреждена после неудачного падения с электросамоката. Хирургическое вмешательство стало возможным после стабилизации состояния здоровья главы города. Врачи продолжают отмечать положительную динамику", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 12 июня в городе-курорте Кисловодске его глава Александр Курбатов упал с электросамоката и получил тяжелую травму головы. В реанимацию больницы мэра доставили без сознания, хирурги провели срочное оперативное вмешательство. После стабилизации состояния было принято решение о переводе Курбатова на лечение в Москву. Транспортировка в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко прошла успешно.