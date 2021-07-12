Верхняя палата парламента Словении наложила вето на поправки к закону о заразных болезнях

ЛЮБЛЯНА, 12 июля. /ТАСС/. Государственный совет Словении (верхняя палата парламента) на очередной сессии в понедельник большинством голосов наложил вето на пакет поправок к закону об инфекционных заболеваниях, ранее утвержденных нижней палатой. Ход заседания транслировался в прямом эфире третьего канала Радио и телевидения Словении.

Проект поправок регламентировал порядок действий органов государственной власти Словении в период эпидемий, в том числе и возможность введения временных санитарных ограничений. Теперь правящей коалиции будет необходимо привлечь на свою сторону 46 из 90 депутатов нижней палаты для преодоления вето Госсовета, в то время как номинально она располагает лишь 43 мандатами народных избранников своих партий и политических сил, подписавших договор о сотрудничестве с правительством.

Ранее Конституционный суд (КС) Словении признал несоответствующими основному закону республики положения закона об инфекционных заболеваниях, использовавшиеся правительством страны для правового обоснования запрета на передвижение между регионами в период жесткого карантина. КС также призвал парламентариев устранить установленное несоответствие пунктов закона конституции, четко лимитировав в новой версии законопроекта пределы полномочий правительства и сроки действия ограничительных мер.

Ограничения на не продиктованные острой необходимостью поездки между регионами Словении в период второй волны пандемии коронавируса действовали в период с октября по апрель. При этом власти делали временные послабления режима локдауна в период зимних праздников, католической Пасхи, а также во время временного улучшения эпидемиологической ситуации в марте.