ВОЗ выступила за сотрудничество в мире в вопросах редактирования генома человека

ЖЕНЕВА, 12 июля. /ТАСС/. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высказались за развитие международного сотрудничества в вопросах, касающихся редактирования генома человека. В опубликованных в понедельник в Женеве двух докладах на эту тему они подчеркнули, что необходимо обеспечить "научное и моральное лидерство" со стороны ВОЗ в этой сфере.

"ВОЗ и ее генеральный директор должны продемонстрировать как научное, так и моральное лидерство, проявляя открытость в отношении возможностей и вызовов, касающихся редактирования генома человека", - говорится в рекомендациях экспертов. Всемирной организации предложено "определить и разрабатывать точки согласия и совпадения взглядов" в мировом сообществе в данной области.

"Редактирование генома человека обладает потенциалом для продвижения нашей способности лечить болезни, однако его возможности могут быть реализованы полностью только в том случае, если мы будем осуществлять его на благо всех людей, а не усиливать неравенство между странами и внутри стран", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Авторы докладов отмечают, что редактирование генома человека может принести "блага" людям, в частности, в том, что касается лечения генетических и иных заболеваний. Вместе с тем они предупреждают о наличии "определенного риска", поскольку видоизмененный геном может "перейти к последующим поколениям" и оказать на них воздействие . Как отметила в этой связи главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, редактирование генома "поднимает важные этические и социальные проблемы". Одна из них связана с тем, чтобы "незаконные, незарегистрированные, неэтичные или небезопасные исследования" становились достоянием гласности. Эксперты ВОЗ считают, что данные о редактировании генома человека необходимо заносить в специальный регистр, и вопросам этики исследований необходимо уделять первостепенное внимание.

Доклады ВОЗ были подготовлены созданным в декабре 2018 года консультативным комитетом по разработке глобальных стандартов редактирования генома человека, в который входят 18 специалистов.