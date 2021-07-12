В консульство РФ не поступали сведения о пострадавших в ходе протестов на Кубе россиянах

ГАВАНА, 12 июля. /ТАСС/. Дипмиссия РФ на Кубе не располагает сведениями о пострадавших в ходе протестов на Кубе гражданах РФ. Об этом в понедельник ТАСС сообщила генеральный консул России в республике Нана Мгеладзе.

"У нас такой информации нет, если бы что-то было, нам бы обязательно позвонил кто-либо из 2 тыс. человек, постоянно проживающих здесь. От них пока никаких сигналов не поступало", - сказала представитель дипмиссии.

Мгеладзе отметила, что представитель координационного совета соотечественников в Сантьяго-де-Куба сообщала дипмиссии о беспорядках на улицах города в воскресенье и об урегулировании ситуации полицией.

В воскресенье государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей и заявил, что распространение идей о потере правительством контроля над ситуацией поощряют "поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки".