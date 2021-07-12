Псковские власти откроют в Петербурге филиал регионального туристического центра

ПСКОВ, 12 июля. /ТАСС/. Власти Псковской области откроют в Санкт-Петербурге первый филиал регионального туристического центра, чтобы увеличить поток туристов в Псков. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации Псковской области по итогам встречи губернатора Михаила Ведерникова с руководителем регионального комитета по туризму Мариной Егоровой.

Власти Псковской области по итогам 2019 года зафиксировали рекордные показатели туристического потока в регион: он составил 430 тыс. человек. А объем налоговых отчислений в сфере туристической деятельности Псковской области впервые превысил отметку в 1 млрд рублей.

"Одним из вариантов популяризации достопримечательностей Псковской области, а также туристических маршрутов может стать открытие филиала регионального туристско-информационного центра в Санкт-Петербурге. Подходящее для этого помещение передано региону в безвозмездное пользование. Находится оно в непосредственной близости от основных достопримечательностей северной столицы", - отмечается в сообщении.

По словам губернатора Михаила Ведерникова, к открытию центра необходимо подойти "основательно и комплексно". "Нужно продумать не только оформление, но и событийную составляющую, проработать возможность сотрудничества среди региональных компаний в части взаимодействия по презентации региональных возможностей. Михаил Ведерников поручил разработать концепцию приспособления помещения и его эффективного использования с целью увеличения туристического потока в регион", - говорится в сообщении.

В апреле Ведерников сообщал, что количество туристов, посетивших Псковскую область, за год сократилось на 40%, до 257 тыс. человек. Это произошло из-за резкого спада числа иностранных туристов, которые не смогли попасть в регион из-за ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса.

Объекты туристического показа

В 2019 году десять храмов Пскова были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Псковской области расположен Пушкинский заповедник, где находится могила Александра Пушкина, музеи-усадьбы "Михайловское", "Тригорское", "Петровское", ежегодно его посещают более 300 тыс. человек. Популярностью у туристов также пользуется Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь - один из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей. На территории монастыря расположены уникальные карстовые пещеры - комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем, по примерным подсчетам, там покоятся более десяти тыс. человек.