Российские дипломаты посетили задержанных россиян Сапегу и Дудникова

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники посольства РФ в Белоруссии посетили задержанных в Минске россиян Софию Сапегу и Егора Дудникова, жалоб от них не поступало.

"Сотрудники посольства 2 и 9 июля посетили задержанную белорусскими правоохранительными органами гражданку РФ Софию Сапегу. Также 6 июля состоялась встреча консула с Егором Дудниковым", - сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев. Он отметил, что, "как и ранее, жалоб на условия содержания и состояние здоровья от российских граждан не поступало".

Кроме того, по словам Макалева, в понедельник дипломаты посетили еще одного задержанного россиянина - Дмитрия Попова. "Работа в этом направлении ведется на постоянной основе, все инциденты и подобные ситуации с российскими гражданами находятся на контроле", - отметил дипломат. Он обратил внимание, что на прошлой неделе, помимо вышеназванных лиц, консулы посетили еще двух соотечественников, задержанных по другим "абсолютно не связанным между собой статьям уголовного кодекса Белоруссии". С задержанными россиянами, отметил Маскалев, работают адвокаты, а дипломаты находятся в контакте с родственниками.

Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Следственный комитет сообщил, что Сапега обвиняется по части 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды и розни), а также проходит подозреваемой по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. В конце июня Сапегу и Протасевича перевели из СИЗО под домашний арест.

Дудников был задержан 5 мая в Минске, он находится в СИЗО. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса ("Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок"), по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Следователь отказался изменить Дудникову меру пресечения. Дмитриий Попов был модератором социальных сетей "Страны для жизни", задержан в начале июня 2020 года, ему также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), и другим уголовным статьям.