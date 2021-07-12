Более 100 эвакуированных из челябинского лагеря детей отдохнут в "Артеке" и "Смене"

ЧЕЛЯБИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Более 100 детей, которых эвакуировали из детского лагеря "Родничок" в населенном пункте Париж в Челябинской области в связи с пожарами, отдохнут в "Артеке" и "Смене". Часть родителей отказалась от помощи в организации отдыха детей, сообщили в пресс-службе правительства региона в понедельник.

Организовать отдых детей на Черноморском побережье поручил президент РФ Владимир Путин после доклада губернатора региона Алексея Текслера по ситуации с пожарами. Из-за сложившейся пожароопасной обстановки 8 июля из детского оздоровительного лагеря "Роднички" было эвакуировано 118 детей. Ранее сообщалось, что власти рассматривали возможность отправить детей на отдых во всероссийский детский центр "Смена" в Анапе.

"Большинство ребят смогут отдохнуть в Анапе во всероссийском детском центре "Смена". Это 93 школьника старшего возраста. Для девяти самых маленьких участников смены подготовили путевки в международный детский центр "Артек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по разным причинам не все родители пожелали отправить детей на Черное море.

Сейчас дети готовятся к отъезду - проходят медицинскую комиссию, сдают тест ПЦР. "Юным южноуральцам предстоит проделать путь от Нагайбакского района до Магнитогорска на автобусах с сопровождением полиции. Аэропорт предоставит для детей зеленый коридор. Ребята, которые отправятся в "Артек", прибудут в Симферополь, для рейса в Анапу организован чартерный рейс при участии спонсоров", - рассказали в правительстве, добавив, что детей в поездке будут сопровождать педагоги Фершампенуазской средней школы.