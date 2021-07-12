Премьер Греции объявил об обязательной вакцинации медиков и работников домов престарелых

Премьер отметил, что правительство будет продолжать обеспечивать охрану общественного здоровья, а также будет принимать меры, которые вернут повседневную жизнь в нормальное русло. "Именно поэтому сегодня я объявляю ряд правил, которые соответствуют нынешней ситуации", - сказал глава правительства, отметив, что данные меры должны помешать распространению вируса. "Во-первых, становится обязательной немедленная вакцинация работников домов престарелых, а это наиболее уязвимая категория, - сказал Мицотакис. - Те, кто этого не сделает, будут отстранены от работы с 16 августа".

Кроме того, с 1 сентября обязательная вакцинация будет распространяться и на медицинских работников государственного и частного секторов. "Например, немыслимо, чтобы непривитая медсестра ухаживала за больным раком с ослабленным иммунитетом. Я уверен, что большая часть общества согласна с этим решением. И прошу все политические партии поддержать его без оговорок", - сказал Мицотакис.

Премьер отметил, что военнослужащие и призывники также будут иметь "возможность и стимулы" пройти вакцинацию в своих частях.

Мицотакис также информировал, что с пятницы, 16 июля, до конца лета все "закрытые помещения, ночные клубы и бары, кинотеатры и театры будут работать исключительно для вакцинированных". Количество возможных посетителей будет устанавливаться заранее. Подтвердить, что человек вакцинирован, можно будет с помощью цифрового приложения.