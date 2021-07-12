Специалисты изучат обнаруженные повреждения корпуса парома "Эстония"

ТАЛЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Специалисты тщательно изучат обнаруженные повреждения в корпусе затонувшего в 1994 году парома "Эстония". Об этом в понедельник сообщил руководитель эстонского Центра расследований в области безопасности Рене Арикас.

"Мы обнаружили, что вне останков судна находятся различные объекты, которые обязательно следует подробно исследовать, - сказал он агентству BNS. - На различных участках останков заметны деформации разного размера. Чтобы получить представление о точных размерах деформаций и потенциальных причинах их возникновения, эти участки обязательно нужно дополнительно изучить под разными углами с помощью 3D-сканера и проверить с помощью подводного робота". "Также можно разглядеть различные куски и детали, разбросанные по самому парому и вокруг него", - добавил Арикас.

"Те участки, которые сейчас представляют интерес, безусловно, нужно будет дополнительно исследовать с помощью подводного робота", - сказал специалист.

Ранее в понедельник шведское агентство ТТ по ссылкой на Рене Арикаса сообщило, что на корпусе затонувшего в 1994 году парома "Эстония" обнаружены две новые трещины, о которых не было известно ранее. Длина трещин, по его словам, "достигает 10-15 метров". В данный момент неизвестно, возникли ли они во время затопления парома или уже после катастрофы.

Новое расследование обстоятельств катастрофы парома "Эстония"

Швеция и Эстония начали новое предварительное исследование парома в июле. Его задачей является подготовка к основным исследованиям, которые стартуют в следующем году. Предварительное изучение будет вести в течение десяти дней группа из 28 специалистов из Эстонии, Швеции и Финляндии с помощью эстонского многофункционального ледокола EVA-316 и шведского исследовательского судна Electra af Asko. Они должны будут оценить и задокументировать положение парома, а также состояние морского дна.

В сентябре 2020 года прошлый премьер-министр Эстонии Юри Ратас предложил провести новое совместное с Финляндией и Швецией расследование обстоятельств гибели "Эстонии" в связи с обнаружением на корпусе судна неизвестной ранее пробоины. Ее обнаружила съемочная группа телеканала Discovery, которая снимала документальный фильм о крушении парома. В мае правительство Эстонии выделило €1,6 млн на исследование останков затонувшего парома.

Паром "Эстония" затонул в ночь с 27 на 28 сентября 1994 года в Балтийском море, в 35 км к юго-востоку от финского острова Утё. Судно выполняло регулярный грузо-пассажирский рейс из Таллина в Стокгольм. Из находившихся на борту 989 человек погибли 852, это стало одним из крупнейших в XX веке кораблекрушений мирного времени.