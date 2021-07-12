В Ленобласти антиковидные паспорта позволяют смягчить ограничения для предприятий общепита

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Предприятия общепита, которые работают в районах Ленинградской области с самыми строгими ограничениями, но имеют паспорта коллективного иммунитета, получили преимущество в режиме работы согласно постановлению, которое подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

"Предприятия общественного питания в "красной" зоне ограничили по времени работы до 23:00 мск. При наличии у них паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 им будет разрешено работать до 02:00", - сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

Ленинградская область ввела в июне добровольные паспорта ковидной безопасности для сферы услуг. Такой паспорт предприятие сможет получить, если 60% его работников прошли вакцинацию от COVID-19 или 80% работников составляют вакцинированные, а также перенесшие COVID-19 менее шести месяцев назад или имеющие медицинские противопоказания к проведению вакцинации.

В Ленинградской области с 12 июля усилены ограничительные меры - приостановлены массовые и спортивные мероприятия со зрителями в "красной" зоне, ярмарки, работа детских развлекательных центров.

Регион вводит ограничения по принципу принцип "светофора", когда меры различаются для отдельных районов и населенных пунктов в зависимости от ситуации с заболеваемостью. В случае изменения ситуации районы переходят из одной зоны в другую с соответствующими ограничениями.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 51 438 человек, выздоровел 45 691, умерли 1 889. За минувшие сутки в регионе выявили 246 случаев заражения.