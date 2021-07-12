Власти срочно отремонтируют аварийный мост в Коми, где жители перекрывали путь лесовозам

СЫКТЫВКАР, 12 июля. /ТАСС/. Дорожные службы Республики Коми в срочном порядке отремонтируют аварийный мост через реку Виль в Усть-Куломском районе, где местные жители, не дождавшись его ремонта, перекрывали дорогу лесовозам. Проводится комиссионное обследование моста, проектно-сметную документацию планируется подготовить через неделю, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы главы региона.

Ранее в социальных сетях было размещено видео, как жители поселка Зимстан Усть-Куломского района перекрывали путь груженым лесовозам. К таким крайним мерам они прибегали и более года назад.

"В Усть-Куломском районе отремонтируют мост через реку Виль. Сейчас специалистами ГКУ РК "УправтодорКоми" проводится комиссионное обследование технического состояния сооружения. По его результатам будет определена стоимость ремонтных работ <…>. Предварительно, сметная документация будет готова через неделю. В случае, если потребуются дополнительные инженерные изыскания, на ее подготовку может понадобиться немного больше времени. Средства на ремонт моста зарезервированы", - говорится в сообщении по итогам оперативного совещания регионального правительства, прошедшего в закрытом для СМИ режиме.

В связи с аварийным состоянием моста был закрыт проезд на 55-56 км автодороги республиканского значения Усть-Кулом - Керчомья - Зимстан - Дзёль. Местные жители вынуждены пользоваться ведомственной дорогой АО "Монди Сыктывкарский ЛПК", которая стала непригодной для проезда легкового автотранспорта.

Достигнута договоренность с АО "Монди Сыктывкарский ЛПК", что компания окажет содействие в ремонте моста и временно приостановит движение лесовозов по этому направлению.

Ранее глава региона Владимир Уйба поручил правительству региона решить вопрос с дорогами и запретить лесные перевозки по дрогам с весны до осени, предложив лесозаготовителям возобновить речной сплав леса.