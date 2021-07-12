В театре рассказали о состоянии заболевшей COVID-19 Ирины Алферовой

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Народная артистка России Ирина Алферова, попавшая в одну из московских клиник с коронавирусной инфекцией, чувствует себя хорошо. Врачи готовы в скором времени выписать артистку, сообщил ТАСС в понедельник художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.

"Ирина Ивановна чувствует себя гораздо лучше. У нее кризис с коронавирусом прошел, и она заботится уже не о себе, а о своем муже, который с ней лежит в одной палате. Она практически уже могла быть выписана, но поскольку они в одной палате с мужем, то она пока подождет", - сказал худрук.

Райхельгауз добавил, что актриса находится в больнице больше недели. "Она общается со службами театра, чем можем, помогаем", - отметил он.

Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. Актриса дебютировала в кино во время учебы в институте, исполнив эпизодическую роль в драме Эдуарда Бочарова "Серебряные трубы" (1970). С 1993 г. по н. в. является актрисой московского театра "Школа современной пьесы". Зрительский успех Алферовой принесла одна из первых ролей - Констанции Бонасье в приключенческой комедии "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978). Популярность получили мелодрамы с ее участием "С любимыми не расставайтесь" (1979) и "Предчувствие любви" (1982), в которых актриса исполнила главные роли.