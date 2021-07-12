Новые турмаршруты с учетом предложений блогеров разработают в Кировской области

КИРОВ, 12 июля. /ТАСС/. Предложения и пожелания блогеров, посетивших Кировскую область в ходе блог-тура "Путешествуем по России", учтут при формировании новых турмашрутов по региону, рассказал ТАСС в понедельник и. о. министра спорта и молодежной политики области Георгий Барминов.

Накануне вечером семь участников проекта - профессиональные путешественники и travel-блогеры - прибыли в Киров. В течение трех дней они посетят Александровский сад, музей мороженого и музей шоколада, пивоваренный завод "Вятич", фабрику игрушек "Весна" и детский космический центр, а также познакомятся с творчеством уроженцев вятской земли - художников Васнецовых и встретятся с Кикиморой вятской в загородном "Заповеднике сказок". Кроме того, блогеры проведут беговую зарядку в Парке им. Кирова и прокатятся по узкоколейной железной дороге в Каринторф.

"Мы соберем от участников проекта обратную связь. Одна из задач этого проекта - усовершенствовать уже имеющиеся турмаршруты по региону, возможно, создать новые. Блогеры подскажут, как сформировать маршруты так, чтобы было интересно, современно", - сказал Барминов.

В понедельник участники проекта поделились первыми впечатлениями от города. "Мы находимся здесь первый день, эмоции переполняют. Мы гуляли по городу, узнали, что в Кирове есть не только центральная часть, но и историческая, здесь действительно красиво. В нашей стране есть огромная проблема: жители не знают, насколько красива наша страна. У нас есть возможность через свой контент, свой блог, свою аудиторию рассказать, что ее нужно любить, ей нужно гордиться. Город [Киров] очень чистый, красивый, гостеприимный, но очень странно, что местные жители не знают тех мест, которые посещали мы", - рассказала журналистам участница проекта Екатерина Величкина, на аккаунт которой в инстаграме подписаны около миллиона человек.

Как отметил Барминов, проект блог-тура призван решить и эту задачу в том числе. "Информационный вклад будет очень большим. По нашим подсчетам, мы сможем получить порядка 30 млн просмотров, можно сказать, что одна пятая населения страны узнает, чем живет Кировская область, чем гордится", - сказал Барминов.

Проект "Блог-туры "Путешествуем по России" проходит в стране в июле 2021 года, он направлен на развитие внутреннего туризма, популяризацию природных, исторических и культурных объектов, памятных мест через блогерские сообщества. В проекте принимают участие несколько регионов, в том числе Кировская область.