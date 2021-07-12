В Британии рекомендовали требовать вакцинные паспорта у посетителей массовых мероприятий

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Власти Великобритании рекомендуют организаторам массовых мероприятий требовать от посетителей электронные сертификаты о вакцинации, в которых указывается информация о прививке от коронавируса, а также об отрицательном тесте и количестве антител у переболевших. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"В качестве меры социальной ответственности мы призываем ночные клубы и другие площадки с большим количеством посетителей требовать от них при входе использования мобильного приложения Национальной службы здравоохранения, где показаны данные, подтверждающие прохождение вакцинации, отрицательный результат теста и дату его сдачи, а также естественный иммунитет", - отметил глава британского правительства.

Подтвердив, что власти окончательно отменят большинство коронавирусных ограничений 19 июля, Джонсон также рекомендовал жителям королевства продолжать носить маски в общественном транспорте и соблюдать меры социальной дистанции. "Мы стараемся перейти к персональной ответственности, чтобы люди думали не только о себе, но и о других", - указал он.

Ранее ряд политических комментаторов на страницах британских газет подвергли критике решение премьера отказаться от обязательного ношения масок в местах массового скопления людей. Они высказывали мнение, что отмена этого требования не только приведет к росту случаев заболевания ковидом, но и вызовет социальную напряженность, поскольку, например, отказ одного из пассажиров общественного транспорта носить маску может спровоцировать недовольство других и соответственно вылиться в действия насильственного характера.

Отмена ограничений по плану

Большая часть остающихся в стране коронавирусных ограничений, как ранее было объявлено Джонсоном, будет отменена с 19 июля: в частности, полностью возобновят работу театры, ночные клубы и концертные площадки, а спортивные соревнования смогут проводиться без ограничительных мер по количеству зрителей на трибунах. Кроме того, правительство больше не будет рекомендовать людям работать из дома, предоставив работодателям полное право принимать соответствующие решения.

Власти решили пойти на такой шаг вследствие высоких темпов программы вакцинации населения, которая стартовала в Великобритании в декабре прошлого года. К настоящему моменту первую дозу вакцины в королевстве получили уже более 45,9 млн человек (около 87% от совершеннолетнего населения), а обе дозы - 34,8 млн пациентов (порядка 66% всех жителей страны старше 18 лет). Выступая в понедельник в парламенте страны, глава Минздрава Саджид Джавид подчеркнул, что прививочная кампания приносит свои плоды: так, на лица старше 65 лет, которые вакцинировались в приоритетном порядке, теперь приходится менее трети всех случаев госпитализации, в то время как в январе этот показатель составлял 61% от общего числа.

В ожидании пика

В то же время в правительстве предупредили, что ожидают пика нынешней волны пандемии в середине августа. По оценке властей, число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом через месяц может достигать до 100 тыс., а число летальных исходов - до 200 в сутки. За последние семь дней в стране в среднем выявлялись 32 тыс. случаев инфекции и 28 смертей в сутки. В связи с этим Джонсон не исключил, что в случае обнаружения новых штаммов вируса или "чрезвычайно высокой нагрузки на больницы" по всей стране кабмин может снова прибегнуть к ограничительным мерам.

На вопрос о том, почему правительство идет на ослабление ограничений в условиях неопределенности относительно дельта-штамма и наблюдаемого роста случаев заражения, Джавид в свою очередь ответил, что бессмысленно ждать более подходящее время. "Когда, если не сейчас? Идеального момента для снятия ограничений не будет никогда, потому что мы просто не можем избавиться от вируса. Хотим мы того или нет, но коронавирус никуда не уходит", - сказал он, упомянув негативные последствия от ограничительных мер для британского бизнеса и экономики страны в целом.