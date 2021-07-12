Вдову президента Гаити успешно прооперировали

МЕХИКО, 12 июля. /ТАСС/. Мартин Моиз, вдова президента Гаити Жовенеля Моиза, была успешно прооперирована в Майами (США). Об этом сообщил в понедельник мексиканский телеканал Televisa.

"Первая леди справилась с операцией, - цитирует канал исполняющего обязанности премьер-министра республики Клода Жозефа. - Она чувствует себя хорошо". Мартин Моиз пострадала при покушении на ее мужа 7 июля.

Президент Гаити получил смертельное ранение в результате нападения на его резиденцию. После этого Совет министров ввел в республике военное положение на 15 дней.

По подозрению в участии в атаке были задержаны 18 граждан Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения. Глава полиции Леон Шарль 11 июля сообщил о взятии под стражу предполагаемого координатора покушения.