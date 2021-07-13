В Петербурге вступает в силу запрет на массовые мероприятия численностью более 75 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Дополнительные ограничения, введенные в Санкт-Петербурге постановлением городского правительства в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом, вступают в силу с 13 июля. Они касаются численности участников массовых мероприятий, посетителей концертов и театров, зрителей спортивных состязаний.

"По требованию Роспотребнадзора мы продлили ограничения, чтобы прервать цепочки распространения коронавируса. Это необходимость сегодняшнего дня. Все устали от ограничений, все хотели бы снова свободно передвигаться по стране и миру, обходиться без масок. Но говорить об этом будет возможно только тогда, когда в обществе сформируется коллективный иммунитет. Это значит, что мы должны увеличить темпы вакцинации", - сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Бегов во время обращения к горожанам по "Радио России".

Как сообщила пресс-служба городской администрации, с 13 июля запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек. Это ограничение не затронет культурные и зрелищные мероприятия, проводимые в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах по согласованию с комитетом по культуре Санкт-Петербурга, а также спортивные и физкультурные мероприятия, проводимые по согласованию с комитетом по физической культуре и спорту. Но для этих мероприятий вводятся дополнительные требования.

Количество зрителей в театрах и концертных залах в Петербурге не должно превышать 1 500 человек, наполняемость цирков уменьшается с 75% до 50%. Спортивные и физкультурные мероприятия должны проводиться без зрителей, а спортсмены, тренеры, судьи и персонал должны иметь либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за три дня до дня проведения соревнований, либо сертификат о вакцинации.

В этом же постановлении указано, что наполняемость пассажирских судов, осуществляющих перевозки внутренним водным транспортом, не должна превышать 50% от количества мест, и на них не должны проводиться зрелищно-развлекательные мероприятия. Действующие в Петербурге ограничения по противодействию распространению коронавируса продлеваются до 16 августа. Работодателям рекомендовано минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах. Усилены меры санитарной безопасности, веден дополнительный контроль за соблюдением масочного режима в транспорте и общественных местах.