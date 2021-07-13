Эксперт: временный медотвод от вакцинации можно получить при скачках давления и сахара

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Медотвод от вакцинации против коронавирусной инфекции могут получить люди из групп риска, а также те, кто пришел в пункт вакцинации в нездоровом состоянии - например, с повышенным артериальным давлением и уровнем сахара в крови. Об этом сообщил ТАСС врач-вирусолог Евгений Тимаков.

"Для групп риска вакцинация проводится вне обострения заболевания, при стабильном состоянии. Для этого человек консультируется по своему заболеванию у узкого специалиста, он узнает, как готовиться к прививке, нужно ли сдавать какие-то анализы, и, соответственно, получает или разрешение на вакцинацию, или отвод от вакцинации на какой-то срок. Временный медотвод также может дать врач терапевт при вакцинации, если человек пришел в пункт вакцинации в нестабильном состоянии здоровья - это проявляется в скачках давления, сахара, вирусных недомоганиях", - сказал он.

При этом в большинстве случаев рассчитывать на получение медотвода не стоит, отметил врач. "В большинстве случаев медотвода на вакцинацию от коронавирусной инфекции не будет, потому что поступили разъяснительные письма от главных специалистов узких различных специальностей. Вакцинация показана при всех совершенно заболеваниях. С осторожностью относятся к людям с аутоиммунными заболеваниями, но даже онкология не является противопоказанием от прививки", - заключил он.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник лайт" - однокомпонентная.