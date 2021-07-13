NYT: в США объявят, что вакцина J&J от COVID-19 повышает риск развития редкого заболевания

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Регулирующий орган в США намерен объявить о том, что применение вакцины от коронавируса американской компании Johnson & Johnson (J&J) может повысить риск развития редкого аутоиммунного заболевания. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times .

По словам ее источников, с таким заявлением, как ожидается, выступит Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. Специалисты данного ведомства полагают, что у людей, которые были вакцинированы этим препаратом в США, примерно в три - пять раз чаще обычного развивается синдром Гийена-Барре. Это аутоиммунное поражение периферических нервов, сопровождаемое слабостью в мышцах и нарушением чувствительности. В публикации констатируется, что "шансы на развитие этого заболевания низки".

Согласно предварительным оценкам управления, были выявлены около 100 случаев развития данного синдрома среди людей, которые были вакцинированы указанным препаратом. В материале отмечается, что пациенты, у которых диагностируют это заболевание, по большей части выздоравливают. В регулирующем органе считают, что преимущества, которые дает применение вакцины Johnson & Johnson, в значительной степени перевешивают возможный вред.

На сайте Johnson & Johnson было опубликовано заявление, в котором говорится, что компания обсуждает с Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США и другими регулирующими органами развитие в редких случаях данного синдрома после вакцинации. В корпорации заверили, что число выявленных случаев очень мало.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в конце февраля одобрило обращение компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson, относительно регистрации ее вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Препарат Janssen стал третьей разрешенной к применению на территории США вакциной от коронавируса. При этом для появления иммунитета достаточно одной прививки, а не двух, как в случае с препаратами компаний Moderna, а также Pfizer и BioNTech.