{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В работе Instagram произошел сбой

В основном жалобы поступали из США, Канады, Бразилии, Аргентины и Великобритании, свидетельствуют данные сервиса Downdetector
© AP Photo/Jenny Kane

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сбой в работе социальной сети Instagram зафиксирован в понедельник в нескольких странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его данным, в основном жалобы поступают из США, Канады, Бразилии, Аргентины и Великобритании.

Среди сообщивших о неполадках пользователей 45% испытывают сложности с видео в сторис, 33% жалуется на проблемы с загрузкой ленты новостей и еще 19% столкнулись с трудностями при попытке войти в аккаунт.

Теги
АргентинаБразилияКанадаСШАВеликобритания
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 километра
Для вулкана установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что он проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения
Читать полностью