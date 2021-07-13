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Пандемия COVID-19

Эксперт: зараженный штаммом коронавируса пациент остается уязвимым для остальных штаммов

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев рассказал, что такое заражение вполне возможно, поскольку иммунитет от инфекции возникает уже только после перенесенного заболевания

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пациент, заразившийся одним штаммом коронавируса, остается уязвимым для других штаммов до тех пор, пока его организм не выработает иммунитет к вирусу. Об этом сообщил ТАСС вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

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"В целом здесь нет совершенно ничего удивительного. Такое заражение вполне возможно, поскольку иммунитет от коронавирусной инфекции возникает уже только после перенесенного заболевания. Это вряд ли осложняет течение заболевания, потому что инфекция вторым штаммом никак не может усугубить течение первого и сделать его более тяжелым, так как инфекция уже развивается", - пояснил он.

Заражение вторым штаммом инфекции во время борьбы с первым не изменит и способы лечения, уверен врач-терапевт, пульмонолог, работающий с пациентами в "красной зоне", Алексей Никишенков. "Лечение останется таким же, ничего дополнительного или двойной дозировки каких-то лекарственных препаратов не требуется. Патогенез все равно один, каким бы ни было вирусное поражение. Развитие заболевания дальнейшее будет одинаково в любом случае", - сказал он.

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