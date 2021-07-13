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В МВД заявили, что скоростной лимит до 150 км/ч возможен по решению собственников дорог

Еще одно условие - если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью, сообщили в ведомстве
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Увеличение скоростного лимита до 150 км/ч на некоторых участках трасс может быть разрешено только по решению собственников дорог и при безопасных дорожных условиях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"По решению собственников или владельцев автомобильных дорог может разрешаться повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью", - говорится в ответе МВД на запрос ТАСС об увеличении скоростного лимита до 150 км/ч.

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников сообщил, что Госавтоинспекция рассматривает повышение максимально допустимой скорости на некоторых дорогах страны до 150 км/ ч, но там, где это безопасно. Он также отметил, что в ближайшее время Госавтоинспекция будет участвовать в вынесении заключения по проектам организации дорожного движения и комплексных схем и сможет давать указания по размещению знаков, дорожных камер и разметок.

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