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Пандемия COVID-19

Панама разрешила прививать несовершеннолетних вакциной Pfizer от COVID-19

Дозировка препарата и схема его применения должна быть такой же, как у взрослых, т. е. требуется введение двух компонентов объемом 0,3 мл каждый с промежутком от 3 до 4 недель, сообщил Минздрав страны

БОГОТА, 13 июля. /ТАСС/. Вакцина американской фармацевтической компании Pfizer одобрена для экстренного применения в условия ЧС среди подростков в Панаме. Об этом сообщил в понедельник Минздрав страны.

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"Министерство здравоохранения <...> разрешает использование вакцины Pfizer-BioNTech для лиц старше 12 лет", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Как уточняется, дозировка препарата и схема его применения должна быть такой же, как у взрослых, "т. е. требуется введение двух компонентов объемом 0,3 мл каждый с промежутком от 3 до 4 недель".

В пресс-службе ведомства подчеркивают, что соответствующее решение принято на основе данных о безопасности и эффективности в этой возрастной группе. При этом отмечается, что прививать этой вакциной детей более младшего возраста не допускается.

По последним данным Минздрава Панамы, в стране зафиксировано свыше 416 тыс. случаев заражения COVID-19, из которых 6 646 привели к летальному исходу. Активных случаев заражения насчитывается свыше 13,6 тыс. В рамках национальной программы иммунизации от COVID-19 использовано около 1,75 млн доз вакцин.

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ПанамаПандемия COVID-19
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