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Российские военные отстояли от природного пожара населенный пункт в Сирии

Для ликвидации пожара использовались два армейских вертолета Ми-8, совершивших 28 сливов. Для тушения пожара было использовано 43 тонны воды, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 13 июля. /ТАСС/. Экипажи вертолетов ВКС России, дислоцированные на базе Хмеймим в Сирии, отстояли от природного пожара населенный пункт Дейрутан, расположенный в горной Латакии. Об этом сообщили журналистам в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

"В сирийской провинции Латакия несколько дней бушевал природный пожар. Огонь охватил более 1,5 га территории в окрестностях населенного пункта Дейрутан. Распространяющаяся стихия представляла реальную угрозу для населения и жилых построек района. Губернатор провинции обратился за помощью в тушении пожара к командованию группировки войск Вооруженных сил РФ", - сообщил представитель центра.

По его словам, для ликвидации пожара использовались два армейских вертолета Ми-8, совершивших 28 сливов. Для тушения пожара было использовано 43 тонны воды. Пострадавших и погибших нет. Тушение пожара осложнялось гористой местностью и высокой температурой атмосферного воздуха (в Латакии температура была более плюс 30 градусов).

Осенью 2020 года в Сирии природные пожары бушевали в провинциях Латакия, Тартус и Хомс. Горели оливковые рощи и ценные породы деревьев, тогда к их тушению привлекались не только российские вертолеты, но и самолеты Ил-76МД ВКС РФ.

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