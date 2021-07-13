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Пандемия COVID-19

Япония отправит по 1 млн доз вакцины от коронавируса Индонезии, Вьетнаму и на Тайвань

Кроме того, планируется направить нуждающимся государствам через международный механизм COVAX 11 млн доз произведенной в Японии вакцины AstraZeneca, сообщил министр иностранных дел Тосимицу Мотэги

ТОКИО, 13 июля. /ТАСС/. Япония направит на безвозмездной основе по 1 млн доз вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca Индонезии, Вьетнаму и на Тайвань. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

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"Мы приняли решение отправить по 1 млн доз вакцины AstraZeneca Индонезии, Вьетнаму и на Тайвань. Отправка этих партий запланирована на 15 июля, - подчеркнул глава ведомства. - Кроме того, мы планируем направить нуждающимся государствам через международный механизм COVAX 11 млн доз произведенной в Японии вакцины AstraZeneca. Ожидается, что таким образом вакцины получат Камбоджа, Лаос, Восточный Тимор, Бангладеш, Мальдивы, Непал, Шри-Ланка, Фиджи, Кирибати, Папуа - Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Вануату и Иран".

4 июня власти Японии поставили 1,24 млн доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca на Тайвань. После этого в середине июня еще 1 млн доз был выделен для Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Таиланда и Филиппин.

В прошлом году Токио подписал соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки вакцин от коронавируса. Все три препарата в настоящее время одобрены для применения японским Минздравом, однако вакцинация с использованием продукции AstraZeneca пока не проводится.

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ЯпонияИндонезияВьетнамПандемия COVID-19
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