В Омской области перепрофилируют под коронавирусных больных почти 500 мест в больницах

ОМСК, 13 июля. /ТАСС/. Власти Омской области, где с начала июля число заражений новой коронавирусной инфекцией в сутки увеличилось более чем на 30%, перепрофилируют для лечения таких пациентов 490 больничных коек, сообщил во вторник омский Минздрав. Это позволит нарастить коечный фонд на 17% до 3391 койко-места.

"240 больничных коек в Омске и 250 в районах области подлежат перепрофилированию для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Накануне соответствующее распоряжение подписал министр здравоохранения региона Александр Мураховский", - сообщила пресс-служба.

В Омске места для коронавирусных больных выделят городские больницы №7 и №17, в сельских районах - Тарская, Калачинская, Исилькульская, Полтавская, Москаленская, Муромцевская, Шербакульская и Саргатская центральные районные больницы. "Все необходимые препараты, расходные материалы и средства индивидуальной защиты в учреждениях есть, определена маршрутизация пациентов", - подчеркнули в Минздраве.

По данным министерства, за 11 июля в Омской области выявлено 333 новых случая инфицирования коронавирусом, из них 266 лечатся амбулаторно. Всего с начала пандемии вирусом заразились 54 410 человек, из которых 42 798 выздоровели и 1 566 умерли. В прививочной кампании приняли участие 345 178 человек, из них 239 918 уже привиты вторым компонентом вакцины.