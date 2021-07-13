В Приморье создадут рабочую группу для решения проблем в школах

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Региональная рабочая группа, которая, в частности, займется разработкой модели для создания психологически комфортных условий в учебных заведениях для детей, появится в Приморье. Об этом журналистам сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Безопасность ребенка - это не только стены школы, хорошие, красивые, комфортные, но и то, что происходит внутри. Порой для ребенка это имеет большее значение. Он должен хотеть приходить в школу. Сегодня мы поговорили об этом, и я очень рада, что встретила поддержку [губернатора Приморского края] Олега Николаевича, и здесь, в Приморье, будет создана рабочая группа, которая разработает ту модель хорошей, доброй школы, куда ребенок всегда будет хотеть приходить", - сказала Кузнецова после совещания с главой региона во Владивостоке.

Как подчеркнула омбудсмен, в начале рабочая группа займется разбором проблем, которые выявила делегация из Москвы: "На территории региона работали наши специалисты все это время, вместе с коллегами из Приморья, педагогами, директорами школ, органами системы профилактики. И мы выявляли как нарушения, так и те решения, которые могут быть тиражированы и стать началом, стартом для той рабочей группы, которая будет создана".

По словам губернатора Олега Кожемяко, в первую очередь необходимо заняться поддержкой молодых педагогов и обратить большее внимание на буллинг среди школьников.

"Конечно, педагогический коллектив должен быть таким, чтобы ребенок чувствовал там продолжение семьи. Мы будем закладывать это в программе, помимо партийной программы, которая будет на федеральном уровне по поддержке школ", - добавил губернатор.