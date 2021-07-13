В Москве во всех COVID-стационарах оборудовали палаты интенсивного наблюдения

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Все коронавирусные стационары Москвы оборудовали палатами интенсивного наблюдения. В каждой из них разместили дополнительное оборудование и круглосуточный пост медсестры, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"На фоне высокого уровня госпитализаций в городские стационары поступает много пациентов в тяжелом состоянии, которым требуется непрерывное медицинское наблюдение. Для того чтобы обеспечить таким пациентам высокий уровень оказания медицинской помощи, было принято решение организовать специальные палаты интенсивного наблюдения. Сейчас во всех городских стационарах, где проводится лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, включая резервные госпитали, обустроено в общей сложности более 2 200 коек. Мы оснастили палаты дополнительным оборудованием для контроля за состоянием тяжелых пациентов, требующих повышенного внимания со стороны медицинского персонала", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что также в каждой палате разместили круглосуточный пост медсестры. Это позволит оказывать медицинскую помощь максимально персонализировано и эффективно.

В палатах интенсивного наблюдения врачи могут держать пациента под постоянным контролем. Такие палаты созданы для того, чтобы предупредить развитие осложнений и возможное ухудшение состояния. Они оборудованы функциональной кроватью и централизованной системой подводки кислорода к каждой койке. Также каждая палата оснащена системами мониторинга артериального давления, частоты сердечных сокращений, уровня кислорода и других ключевых параметров организма.

"Прежде всего палаты интенсивного наблюдения предназначены для людей с тяжелой коморбидной патологией, то есть с несколькими заболеваниями одновременно. Например, это случаи, когда пациент не способен передвигаться самостоятельно или у него наблюдается высокий риск падений", - говорится в сообщении.