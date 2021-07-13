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СМИ: экипажу траулера "Амур" разрешили покинуть Японию после обещания о компенсации

По данным агентства, документ с соответствующими заверениями 6 июля был передан представителям рыболовного кооператива, владеющего шхуной

ТОКИО, 13 июля. /ТАСС/. Экипаж траулера "Амур", столкнувшегося в конце мая с японской рыболовецкой шхуной, отправился в Россию, обещав выплатить компенсацию потерпевшей стороне. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

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По его данным, документ с соответствующими заверениями 6 июля был передан представителям рыболовного кооператива, владеющего шхуной. После этого кооператив отозвал из суда запрос об изъятии документов с "Амура" для гарантии залога. Стороны продолжат переговоры по этому вопросу, уточняет Kyodo.

12 июля в генеральном консульстве РФ в Саппоро сообщили корреспонденту ТАСС, что экипажу "Амура" вернули документы, после чего траулер покинул порт города Момбэцу и отправился в порт приписки. Помощник капитана российского судна, которому предъявлены обвинения, остался пока в Японии.

7 июня 38-летний третий помощник капитана "Амура" Павел Добрянский, стоявший на вахте в момент столкновения, был арестован береговой охраной Момбэцу. Его подозревают в халатности и ненадлежащем управлении судном, повлекших гибель людей. Добрянскому грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн иен (около $10 тыс. по текущему курсу).

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